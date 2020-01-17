При столкновении 25 машин в Адыгее погибли двое
17 января 202014:57
Два человека погибли и 12 пострадали в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» под городом Адыгейск, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава республики Адыгея.
В числе пострадавших две несовершеннолетние девочки. Одной врачи назначили амбулаторное лечение, другую направили в больницу Краснодара.
На трассе столкнулись 25 автомобилей. По предварительной версии, причиной ДТП стали сложные погодные условия – гололед и туман.
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ФОТО: depositphotos.com
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