При столкновении 25 машин в Адыгее погибли двое

Два человека погибли и 12 пострадали в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» под городом Адыгейск, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава республики Адыгея.

В числе пострадавших две несовершеннолетние девочки. Одной врачи назначили амбулаторное лечение, другую направили в больницу Краснодара.

На трассе столкнулись 25 автомобилей. По предварительной версии, причиной ДТП стали сложные погодные условия – гололед и туман.

