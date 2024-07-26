При пожаре в жилом доме в Ульяновске погиб ребенок, трое взрослых пострадали

Ребенок погиб и трое взрослых пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Ульяновске, сообщают в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона, пишут РИА Новости со ссылкой на мэрию города. На месте работают экстренные службы.

Ранее взрыв торгового центра «Радуга» в Апшеронске уничтожил большую часть здания. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, торговый ряд разрушен. В результате происшествия пострадали четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа и пожара в торговых павильонах в краснодарском Апшеронске. Прокуратура также организовала проверку, передает «Радиоточка НСН».

