При пожаре в жилом доме в Ульяновске погиб ребенок, трое взрослых пострадали
Ребенок погиб и трое взрослых пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Ульяновске, сообщают в МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона, пишут РИА Новости со ссылкой на мэрию города. На месте работают экстренные службы.
Ранее взрыв торгового центра «Радуга» в Апшеронске уничтожил большую часть здания. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, торговый ряд разрушен. В результате происшествия пострадали четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа и пожара в торговых павильонах в краснодарском Апшеронске. Прокуратура также организовала проверку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru