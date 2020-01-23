При пожаре в центре Сочи погиб один человек

В Сочи произошел пожар в общежитии в центральном районе города, один человек погиб. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы города.

Трагический инцидент произошел в общежитие по улице Донская. Погибшим стал мужчина, его личность устанавливается.

Во время ликвидации пожара были эвакуированы 19 человек. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

Накануне сообщалось о пожаре в Сочи в жилом доме на улице Тюльпанов. В результате происшествия из здания пожарные эвакуировали 30 человек.

