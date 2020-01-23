При пожаре в центре Сочи погиб один человек
В Сочи произошел пожар в общежитии в центральном районе города, один человек погиб. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы города.
Трагический инцидент произошел в общежитие по улице Донская. Погибшим стал мужчина, его личность устанавливается.
Во время ликвидации пожара были эвакуированы 19 человек. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.
Накануне сообщалось о пожаре в Сочи в жилом доме на улице Тюльпанов. В результате происшествия из здания пожарные эвакуировали 30 человек.
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