В Сочи эвакуировали 30 человек из-за пожара в жилом доме
23 января 202000:22
Пожар произошел в жилом доме в Адлерском районе Сочи, в результате были эвакуированы 30 человек.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону, пожар произошел в квартире площадью 50 кв. метров в доме по улице Тюльпанов.
В результате инцидента пострадавших нет. Пожар в настоящее время ликвидирован. Выясняется, что стало причиной инцидента.
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