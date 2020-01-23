В Сочи эвакуировали 30 человек из-за пожара в жилом доме

Пожар произошел в жилом доме в Адлерском районе Сочи, в результате были эвакуированы 30 человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону, пожар произошел в квартире площадью 50 кв. метров в доме по улице Тюльпанов.

В результате инцидента пострадавших нет. Пожар в настоящее время ликвидирован. Выясняется, что стало причиной инцидента.







