При пожаре в подмосковном пятиэтажном доме пострадала женщина

В подмосковном городе Ивантеевка произошел пожар в пятиэтажном доме, в результате которого пострадала одна женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что еще около 30 жителей дома были эвакуированы спасателями.

Инцидент произошел в доме 15 на улице Смурикова в квартире на пятом этаже.

Как сообщил телеканал "360", пожар впоследствии вызвал взрыв газа, из-за чего в квартире были выбиты стекла. В настоящее время огонь потушен прибывшей на место происшествия пожарной бригадой.



