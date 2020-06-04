При пожаре в подмосковном пятиэтажном доме пострадала женщина
В подмосковном городе Ивантеевка произошел пожар в пятиэтажном доме, в результате которого пострадала одна женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Отмечается, что еще около 30 жителей дома были эвакуированы спасателями.
Инцидент произошел в доме 15 на улице Смурикова в квартире на пятом этаже.
Как сообщил телеканал "360", пожар впоследствии вызвал взрыв газа, из-за чего в квартире были выбиты стекла. В настоящее время огонь потушен прибывшей на место происшествия пожарной бригадой.
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