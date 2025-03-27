При пожаре в отеле на горнолыжном курорте в Турции погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Улудаг в Турции. Об этом заявили в управлении губернатора провинции Бурса.

По данным властей, ЧП произошло 27 марта в 05:29. В отеле не было постояльцев: разрешение на их прием в этой гостинице аннулировали в январе.

«К тушению пожара немедленно подключились 110 сотрудников, пожар взят под контроль. 12 сотрудников отеля были эвакуированы. К сожалению, двое из них погибли», - подчеркнули в управлении.

Отмечается, что зданию отеля нанесен серьезный ущерб. Предварительно, причиной пожара могли стать ведущиеся в гостинице ремонтные работы либо неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи.

Как сообщает телеканал TRT, в результате ЧП погибли член сборной Турции по горнолыжному спорту Беркин Уста, который представлял страну на Олимпийских играх в Пекине, и его отец, глава Национальной ассоциации инструкторов по лыжам и сноуборду Яхья Уста.

В январе пожар произошел в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, погибли 78 человек, напоминает RT.

