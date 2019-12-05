При пожаре в Одесском колледже пропали 13 человек
5 декабря 201900:57
В Одессе после локализации пожара в колледже идет поиск пропавших человек. Как пишет РИА Новости, пропавшими после инцидента числятся 13 человек.
Отмечается, что в настоящее время спасатели ведут их поиск.
По последним данным, в результате пожара пострадали 29 человек, одна женщина погибла. Выясняется, что стало причиной происшествия.
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