При пожаре в Одесском колледже пропали 13 человек

В Одессе после локализации пожара в колледже идет поиск пропавших человек. Как пишет РИА Новости, пропавшими после инцидента числятся 13 человек.

Отмечается, что в настоящее время спасатели ведут их поиск.

По последним данным, в результате пожара пострадали 29 человек, одна женщина погибла. Выясняется, что стало причиной происшествия.

