При пожаре в ночном клубе в Стамбуле погибли 27 человек

Пожар в ночном клубе Стамбула унёс жизни не менее 27 человек, сообщила администрация губернатора турецкого мегаполиса. ЧП случилось в районе Бешикташ.

Куб находился на реконструкции, он разместился на двух подземных этажах 16-этажного жилого дома. Огонь вспыхнул около часа дня. Причины пожара пока не называются.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», район происшествия оцеплен сотрудниками полиции. Расследованием ЧП занимаются министерство внутренних дел и прокуратура Стамбула. Уже известно, что выписаны ордера на задержание пяти подозреваемых, среди которых значатся ответственный за ремонт и старший менеджер заведения.

