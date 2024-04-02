При пожаре в ночном клубе в Стамбуле погибли 27 человек
Пожар в ночном клубе Стамбула унёс жизни не менее 27 человек, сообщила администрация губернатора турецкого мегаполиса. ЧП случилось в районе Бешикташ.
Куб находился на реконструкции, он разместился на двух подземных этажах 16-этажного жилого дома. Огонь вспыхнул около часа дня. Причины пожара пока не называются.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», район происшествия оцеплен сотрудниками полиции. Расследованием ЧП занимаются министерство внутренних дел и прокуратура Стамбула. Уже известно, что выписаны ордера на задержание пяти подозреваемых, среди которых значатся ответственный за ремонт и старший менеджер заведения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru