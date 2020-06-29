При пожаре в московской многоэтажке погибли два человека
29 июня 202021:39
Пожар произошел в 22-этажном жилом доме на западе Москвы, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС,
Возгорание произошло в доме 11 на Филевском бульваре города. Горела квартира на восьмом этаже здания.
Удалось спасти 6 человек, среди них два ребенка, уточняет агентство.
Отмечается, что в настоящее время пожар полностью потушен. Устанавливается причина возгорания.
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29 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru