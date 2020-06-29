При пожаре в московской многоэтажке погибли два человека

Пожар произошел в 22-этажном жилом доме на западе Москвы, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС,

Возгорание произошло в доме 11 на Филевском бульваре города. Горела квартира на восьмом этаже здания.

Удалось спасти 6 человек, среди них два ребенка, уточняет агентство.

Отмечается, что в настоящее время пожар полностью потушен. Устанавливается причина возгорания.

