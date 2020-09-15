При пожаре в многоквартирном доме Нижнекамска погиб мужчина
15 сентября 202000:23
Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме Нижнекамска (Татарстан). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.
Ранее стало известно, что по улице Сююмбике дом 42 в Нижнекамске произошел пожар на четвертом этаже жилого дома. Предположительно, причиной пожара считается взрыв бытового газа.
Отмечается, что пожар был потушен около 22 вечера. В ходе тушения огня было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru