При пожаре в многоквартирном доме Нижнекамска погиб мужчина

Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме Нижнекамска (Татарстан). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.

Ранее стало известно, что по улице Сююмбике дом 42 в Нижнекамске произошел пожар на четвертом этаже жилого дома. Предположительно, причиной пожара считается взрыв бытового газа.

Отмечается, что пожар был потушен около 22 вечера. В ходе тушения огня было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается.



