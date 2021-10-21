При пожаре в многоэтажном доме в Москве погиб человек

В Москве пожар произошел в многоэтажном доме, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС.

Еще 16 человек были спасены из горящего здания.

Пожар произошел в доме на Булатниковском проезде в дом 6. Возгорание было на 7-ом этаже. Общая площадь пожара составила 35 кв. метров.

