При пожаре в многоэтажном доме в Москве погиб человек
21 октября 202123:40
В Москве пожар произошел в многоэтажном доме, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС.
Еще 16 человек были спасены из горящего здания.
Пожар произошел в доме на Булатниковском проезде в дом 6. Возгорание было на 7-ом этаже. Общая площадь пожара составила 35 кв. метров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+36 339 / сут.
Умерли
227 тыс.+1 036 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 895 / сут.
- В Грузии госпитализировали отца Саакашвили
- Дмитрий Муратов рассказал Путину, как потратит деньги от «нобелевки»
- Путин высказал мнение об обязательной вакцинации от COVID-19
- Путин признал правильным вывод войск США из Афганистана
- Путин рассказал, будет ли скучать по Меркель
- Путин привёл пример положительных усилий талибов
- «Башку никто не рубит»: Путин пообещал Муратову вернуться к закону об иноагентах
- Москву предупредили о ночных морозах
- Путин заявил, что Россия должна строить социальное государство
- Путин призвал Эрдогана не суетиться из-за Совбеза ООН
21 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru