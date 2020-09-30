При пожаре в квартире в Москве погиб мужчина

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Новой Москве, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС.

Отмечается, что пожар произошел в поселке Внуково на 1-ой Рейсовой улице дом 5. Очаг возгорания находился на втором этаже здания.

По данным агентства, пожарным удалось спасти пять человек.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожарные
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры