При пожаре в квартире в Москве погиб мужчина

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Новой Москве, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС.

Отмечается, что пожар произошел в поселке Внуково на 1-ой Рейсовой улице дом 5. Очаг возгорания находился на втором этаже здания.

По данным агентства, пожарным удалось спасти пять человек.



