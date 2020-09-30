При пожаре в квартире в Москве погиб мужчина
30 сентября 202023:57
Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Новой Москве, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС.
Отмечается, что пожар произошел в поселке Внуково на 1-ой Рейсовой улице дом 5. Очаг возгорания находился на втором этаже здания.
По данным агентства, пожарным удалось спасти пять человек.
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30 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru