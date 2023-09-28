При пожаре в доме в Королеве пострадали три человека
28 сентября 202309:17
При пожаре в жилом доме в подмосковном Королеве пострадали три человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Уточняется, что в общей сложности были эвакуированы 20 человек, среди них четверть - дети.
Пожар произошел на четвертом этаже в доме на улице Космонавтов, общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Причины и подробности происшествия уточняются.
Накануне на юго-востоке Москвы в квартире взорвался заряжающийся телефон, что привело к пожару в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru