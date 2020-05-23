При пожаре в больнице Зеленодольска погибли два человека
Пожар произошел в Зеленодольской центральной районной больнице (Татарстан), в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
По данным агентства, помимо двух погибших в результате инцидента еще два человека госпитализированы с травмами. Отмечается, что пациентов с COVID-19 в больнице не было.
Из-за пожара из здания были эвакуированы еще 83 человека. Огонь был ликвидирован прибывшими на место спасателями. Уточняется, что возгорание произошло в палате на первом этаже больницы в сосудистом отделении.
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