При пожаре у ТЭЦ «Северная» погиб человек, 11 пострадали

Один человек погиб и 13 пострадали в результате возгорания рядом с ТЭЦ в подмосковных Мытищах. Такие последние данные сообщили РИА Новости в МЧС. Как отмечает RT, жертвой огня стала женщина-охранник. Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Открытое горение рядом с территорией ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах удалось ликвидировать, объявили ранее в МЧС. Следственный комитет начал проверку в связи с пожаром.

Пожар возник на газовой станции высокого давления на границе территории ТЭЦ. Самой станции ничего не угрожает, уточнили в Минэнерго.

