При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
В Санкт-Петербурге погиб человек при пожаре на теплоходе «Петр Чайковский», сообщает ТАСС со ссылкой на городском главке МЧС.
Уточняется, что погибший находился в каюте. По предварительным данным, мужчина умер от отравления угарным газом.
Из-за пожара были эвакуированы 240 пассажиров и 80 членов персонала, отмечает «Свободная пресса». Всех разместили в ресторане на берегу.
По данным телеканала РЕН ТВ, на теплоходе не сработала звуковая система оповещения.
Как пишет Утро.ру, о пожаре стало известно в 05:30 утра 22 августа. Очаг возгорания находился в каюте механика. Пожар потушили через 40 минут.
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