При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

В Санкт-Петербурге погиб человек при пожаре на теплоходе «Петр Чайковский», сообщает ТАСС со ссылкой на городском главке МЧС.

Уточняется, что погибший находился в каюте. По предварительным данным, мужчина умер от отравления угарным газом.

Из-за пожара были эвакуированы 240 пассажиров и 80 членов персонала, отмечает «Свободная пресса». Всех разместили в ресторане на берегу.

По данным телеканала РЕН ТВ, на теплоходе не сработала звуковая система оповещения.

Как пишет Утро.ру, о пожаре стало известно в 05:30 утра 22 августа. Очаг возгорания находился в каюте механика. Пожар потушили через 40 минут.

