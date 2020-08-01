При пожаре на АЗС в Краснодарском крае пострадали шесть человек

Пожар произошел на автозаправочной станции в Краснодарском крае, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что инцидент произошел в станице Васюринской Динского района. Все шесть человек были доставлены в больницы. Их состояние не уточняется.

По предварительным данным, пожар возник после взрыва. Следствие начало проверку.

К настоящему времени пожар потушен. Огонь распространился на площадь 300 кв. метров.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Красноярский КрайАЗС
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