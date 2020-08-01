При пожаре на АЗС в Краснодарском крае пострадали шесть человек
1 августа 202000:40
Пожар произошел на автозаправочной станции в Краснодарском крае, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС России.
Отмечается, что инцидент произошел в станице Васюринской Динского района. Все шесть человек были доставлены в больницы. Их состояние не уточняется.
По предварительным данным, пожар возник после взрыва. Следствие начало проверку.
К настоящему времени пожар потушен. Огонь распространился на площадь 300 кв. метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru