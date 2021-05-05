В Афганистане автобус с медработниками подорвался на бомбе

Автобус с медиками подорвался на придорожной бомбе в Афганистане. Один человек погиб и еще трое были ранены, сообщил телеканал TOLOnews.

В Афганистане 30 человек погибли в результате взрыва

Инцидент случился в провинции Панджшер. Как утверждают очевидцы происшествия, пострадали около десяти человек. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что 30 апреля произошел взрыв у авиабазы «Баграм», из-за которого погибли два сотрудника безопасности и еще 25 человек пострадали.

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ТЕГИ:МедикиАвтобусВзрывАфганистан
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