В Афганистане автобус с медработниками подорвался на бомбе

Инцидент случился в провинции Панджшер. Как утверждают очевидцы происшествия, пострадали около десяти человек. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что 30 апреля произошел взрыв у авиабазы «Баграм», из-за которого погибли два сотрудника безопасности и еще 25 человек пострадали.

