При опрокидывании судна на Сахалине погибли два человека

Два человека погибли при опрокидывании грузового судна на Сахалине. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, судно опрокинулось в порту Корсаков.

«На борту... находились семь членов экипажа. В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение», — подчеркнули в управлении.

Местонахождение еще четырех моряков устанавливается.

После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил, что в порту Корсаков из-за перегруза опрокинулось судно, перевозившее щебень и песок, с семью моряками, напоминает 360.ru.

