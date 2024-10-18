При опрокидывании судна на Сахалине погибли два человека
Два человека погибли при опрокидывании грузового судна на Сахалине. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Как отметили в ведомстве, судно опрокинулось в порту Корсаков.
«На борту... находились семь членов экипажа. В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение», — подчеркнули в управлении.
Местонахождение еще четырех моряков устанавливается.
После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил, что в порту Корсаков из-за перегруза опрокинулось судно, перевозившее щебень и песок, с семью моряками, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru