При нападении на ДПС в Ингушетии погиб полицейский
31 декабря 201919:17
Неизвестные напали на пост ДПС в Магасе, в результате чего погиб полицейский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства, еще один полицейский пострадал.
Как сообщает Ura.ru, нападавших было трое, они подъехали на машине к посту ДПС и открыли огонь. Отмечается, что в результате перестрелки были убиты двое нападавших.
Комментариев официальных правоохранительных органов по региону пока нет.
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