При крушении Як-52 в Подмосковье погиб чемпион высшего пилотажа
Одним из погибших при падении спортивно-тренировочного самолёта Як-52 в Подмосковье оказался чемпион Московской области по высшему пилотажу. Как сообщает Telegram-канал «112», за штурвалом находился Евгений Бессмертный.
Лётчик проводил тренировочный полет, на учебном кресле находилась девушка. В ходе отработки одной из фигур высшего пилотажа Як-52 не хватило высоты, и он врезался в землю. Девушка также погибла.
Самолет упал возле населённого пункта Малино городского округа Ступино. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка-НСН», на месте авиакатастрофы работают сотрудники экстренных служб. Возбуждено уголовное дело.
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