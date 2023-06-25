При крушении Як-52 в Подмосковье погиб чемпион высшего пилотажа

Одним из погибших при падении спортивно-тренировочного самолёта Як-52 в Подмосковье оказался чемпион Московской области по высшему пилотажу. Как сообщает Telegram-канал «112», за штурвалом находился Евгений Бессмертный.

Лётчик проводил тренировочный полет, на учебном кресле находилась девушка. В ходе отработки одной из фигур высшего пилотажа Як-52 не хватило высоты, и он врезался в землю. Девушка также погибла.

Самолет упал возле населённого пункта Малино городского округа Ступино. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка-НСН», на месте авиакатастрофы работают сотрудники экстренных служб. Возбуждено уголовное дело.

