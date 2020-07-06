При крушении вертолёта в Ростовской области погиб человек
6 июля 202008:05
Частный вертолёт Ми-2 разбился в посёлке Кирсалово Ростовской области рано утром в понедельник, 6 июня. По информации регионального управления МЧС, погиб один человек, ещё один пострадал.
Вертолёт совершал обрисовку рисовых чеков. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двигателя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru