При крушении вертолета в Вологодской области пилот и пассажир погибли

Два человека погибли в результате падения частного вертолёта в реку возле деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области.
Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС.

Вертолёт упал в реку в Вологодской области

В ведомстве уточнили, что погибли пилот и пассажир вертолета. Также там отметили, что из-за ЧП остались без электроснабжения три населенных пункта.

Воздушное судно упало после того, как врезалось в линию электропередачи, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВертолетВологодская Область
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