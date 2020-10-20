При крушении вертолета в Вологодской области пилот и пассажир погибли
20 октября 202014:37
Два человека погибли в результате падения частного вертолёта в реку возле деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области.
Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС.
В ведомстве уточнили, что погибли пилот и пассажир вертолета. Также там отметили, что из-за ЧП остались без электроснабжения три населенных пункта.
Воздушное судно упало после того, как врезалось в линию электропередачи, передает «Свободная пресса».
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20 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru