При крушении судна у берегов Марокко погибли 7 человек
16 декабря 201923:19
Семь человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Марокко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арабское телевидение.
Отмечается, что судно направлялось в Испанию. На борту были африканские мигранты.
Еще 70 человек были спасены. В настоящее время все выжившие пассажиры находятся в Марокко, им оказывается медпомощь.
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