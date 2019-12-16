При крушении судна у берегов Марокко погибли 7 человек

Семь человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Марокко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арабское телевидение.

Отмечается, что судно направлялось в Испанию. На борту были африканские мигранты.

Еще 70 человек были спасены. В настоящее время все выжившие пассажиры находятся в Марокко, им оказывается медпомощь.



