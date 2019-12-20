При крушении частного самолета в Венесуэле погибли 9 человек
В Венесуэле при посадке разбился частный самолет, в результате чего погибли девять пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора страны Тарек Уильям Сааб.
По данным агентства, крушение произошло в 8 км от аэропорта столицы Венесуэлы Каракаса.
Отмечается, что все погибшие являются гражданами Венесуэлы. Как пишут местные СМИ, пассажирами самолета были бизнесмены, летевшие на встречу по вопросу инвестиций в добывающую отрасль.
В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы. Самолет летел в столицу из штата Боливар в южной части страны.
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