При крушении частного самолета в Венесуэле погибли 9 человек

По данным агентства, крушение произошло в 8 км от аэропорта столицы Венесуэлы Каракаса.

Отмечается, что все погибшие являются гражданами Венесуэлы. Как пишут местные СМИ, пассажирами самолета были бизнесмены, летевшие на встречу по вопросу инвестиций в добывающую отрасль.

В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы. Самолет летел в столицу из штата Боливар в южной части страны.



