При испытании ракетных двигателей под Ижевском произошел взрыв

В ходе плановых испытаний ракетных двигателей под Ижевском произошел взрыв, заявили в единой диспетчерской службе Завьяловского района Удмуртии.

Власти Петербурга сообщили об инциденте после падения беспилотника на «Невский мазут»

В службе назвали произошедшее плановым мероприятием. Там заявили, что Воткинский завод уведомил об испытании ракетных двигателей, пишет ТАСС.

Видео взрыва разошлось в социальных сетях и Telegram-каналах. Комментариев от властей пока не поступало.

Ранее взрыв произошел на соликамском заводе «Урал». На работу производства инцидент не повлиял, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: 68.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ВзрывРакетыЗаводИжевск

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