При испытании ракетных двигателей под Ижевском произошел взрыв
7 февраля 202421:45
В ходе плановых испытаний ракетных двигателей под Ижевском произошел взрыв, заявили в единой диспетчерской службе Завьяловского района Удмуртии.
В службе назвали произошедшее плановым мероприятием. Там заявили, что Воткинский завод уведомил об испытании ракетных двигателей, пишет ТАСС.
Видео взрыва разошлось в социальных сетях и Telegram-каналах. Комментариев от властей пока не поступало.
Ранее взрыв произошел на соликамском заводе «Урал». На работу производства инцидент не повлиял, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru