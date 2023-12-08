При ДТП с фурой в Самарской области погибли четыре человека

Дорожно-транспортное происшествие в Самарской области с участием большегрузного автомобиля унесло жизни четырёх человек. Об этом информирует региональный главк МВД.

Авария произошла на трассе А-300 «Самары-Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан». После пяти часов вечера на 29 километре столкнулись кроссовер Hyundai Creta с фурой.

Водитель легковой иномарки выехал на полосу встречного движения в разрешенном для этого месте. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», трое пассажиров Hyundai Creta погибли на месте. Движение на дороге частично перекрыто, там работают сотрудники полиции.

