При ДТП с фурой в Самарской области погибли четыре человека
Дорожно-транспортное происшествие в Самарской области с участием большегрузного автомобиля унесло жизни четырёх человек. Об этом информирует региональный главк МВД.
Авария произошла на трассе А-300 «Самары-Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан». После пяти часов вечера на 29 километре столкнулись кроссовер Hyundai Creta с фурой.
Водитель легковой иномарки выехал на полосу встречного движения в разрешенном для этого месте. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», трое пассажиров Hyundai Creta погибли на месте. Движение на дороге частично перекрыто, там работают сотрудники полиции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru