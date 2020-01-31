Под завалами рухнувшей крыши комплекса «Петербургский» могут быть рабочие

В Санкт-Петербурге при демонтаже крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло обрушение конструкций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. На кадрах с места ЧП видно, что крыша обвалилась полностью.

По данным спасателей, под завалами могут находиться люди. Как пишет «Фонтанка», минимум один рабочий не выходит на связь.

СКК «Петербургский» - одно из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Демонтаж начался утром 31 января. На месте спортивно-концертного комплекса планируют построить крупнейшую ледовую арену мира.

