Под завалами рухнувшей крыши комплекса «Петербургский» могут быть рабочие
В Санкт-Петербурге при демонтаже крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло обрушение конструкций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. На кадрах с места ЧП видно, что крыша обвалилась полностью.
По данным спасателей, под завалами могут находиться люди. Как пишет «Фонтанка», минимум один рабочий не выходит на связь.
СКК «Петербургский» - одно из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Демонтаж начался утром 31 января. На месте спортивно-концертного комплекса планируют построить крупнейшую ледовую арену мира.
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