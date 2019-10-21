При ЧП на нефтяном заводе под Оренбургом пострадали 8 человек

Восемь человек пострадали в результате инцидента на заводе «Оркснефтеоргсинтез» в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, все восемь пострадавших отравились газом, врачи городской больнице №1 в Орске оказывают им необходимую помощь. Отмечается, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще шесть человек находятся в состоянии средней тяжести.

Как пишет агентство, пострадавшие получили отравление газом на установке гидроочистки дизельного топлива. Ситуацию взял под контроль Минздрав региона.

