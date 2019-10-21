При ЧП на нефтяном заводе под Оренбургом пострадали 8 человек
Восемь человек пострадали в результате инцидента на заводе «Оркснефтеоргсинтез» в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, все восемь пострадавших отравились газом, врачи городской больнице №1 в Орске оказывают им необходимую помощь. Отмечается, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще шесть человек находятся в состоянии средней тяжести.
Как пишет агентство, пострадавшие получили отравление газом на установке гидроочистки дизельного топлива. Ситуацию взял под контроль Минздрав региона.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В США заявили о готовности к войне с Турцией
- По делу о прорыве дамб под Красноярском признаны потерпевшими 29 человек
- РФ обвиняют в использовании хакерских инструментов Ирана для атаки других стран
- Песков назвал изменения в СПЧ ротацией
- Риелторы усомнились в обещанной ипотеке под 1%