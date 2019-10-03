При бойни в префектуре полиции Парижа погибли четверо
Не менее четырёх человек, по последним данным, погибли в результате нападения в здании префектуры полиции столицы Франции. Как сообщает Le Parisien, злоумышленник был застрелен стражами порядка. Предположительно, ещё один человек ранен. Как отмечает RT, до этого поступила информации о двоих погибших.
Неизвестный, вооружённый ножом, ворвался в полицейский участок, расположенный на острове Сите, рядом с собором Нотр-Дам, который сгорел весной этого года. Как уточняет Москва 24, нападавший использовал керамический нож.
Весь квартал, где расположена префектура, сейчас оцеплен силовиками. На место прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, туда же направляется глава правительства Эдуар Филипп. Местные СМИ выдвигают версию, что причиной нападения стала месть по одному из уголовных дел.
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