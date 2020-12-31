При атаке на аэропорт в Адене погибли 25 человек

В результате обстрела в здании аэропорта в Адене на юге Йемена погибли до 25 человек, 110 получили ранения, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на министра здравоохранения страны Касема Бухейбуха.

Среди раненых во время теракта — заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.

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Взрыв произошел в тот момент, когда по трапу самолета должны были спускаться члены нового правительства, прибывшие из Эр-Рияда.

Ранее сообщалось, что при атаке на йеменский аэропорт в городе Аден погибли сотрудники Международного комитета Красного креста погиб.

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