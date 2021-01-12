Пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия посадили на 15 суток

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева, сообщает РИА Новости.

Могучева признали виновным по статье КоАП РФ «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и назначили ему 15 суток административного ареста.

Ранее Могучева также признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции, за что Ленинский суд Екатеринбурга приговорил его к административному аресту на 15 суток.

Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Романов) был задержан в конце декабря 2020 года, сообщает РЕН ТВ. Поводом стало видео проповеди, на которой мужчина склонял своих последователей к самоубийству во имя веры и ради России.

