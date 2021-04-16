Преподаватель школы искусств в Пензе арестован по делу о сексуальном насилии

Житель Пензы арестован по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух учениц школы искусств. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый надругался над одной из жертв в марте 2021 года. Ранее 2016 году он также совершил действия сексуального характера в отношении еще одной семилетней ученицы.