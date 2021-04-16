Преподаватель школы искусств в Пензе арестован по делу о сексуальном насилии

Житель Пензы арестован по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух учениц школы искусств. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый надругался над одной из жертв в марте 2021 года. Ранее 2016 году он также совершил действия сексуального характера в отношении еще одной семилетней ученицы.

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Отмечается, что учителю школы 71 год, ему предъвлены обвинения по статье о насильственных действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет (п. «б», ч. 4, ст. 132 УК). Педагог школы не признает вину.

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ФОТО: pxhere.com
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