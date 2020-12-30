Председатель Ярославской облдумы погиб в ДТП
Глава Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в результате ДТП. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице «Вконтакте».
По словам Миронова, трагедия произошла в Тверской области. Константинов находился за рулём автомобиля.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу облдумы, председатель находился в рабочей поездке, а после отпустил водителя и уехал в Тверскую область, где планировал провести новогодние праздники.
Губернатор отметил, что гибель спикера Ярославской думы — большое горе для его родных и близких, а также потеря для жителей региона. Миронов выразил соболезнования всем, кто был знаком с Алексеем Константиновым.
Алексей Дмитриевич Константинов родился в 1964 году в Ереване. В 1985 году Константинов окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, до 2001 года служил на различных командных должностях в Федеральной службе охраны РФ. В 2017 году приступил к руководству Ростовским районом Ярославской области. Позже Константинов был избран депутатом Ярославской облдумы, затем — председателем Думы.
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