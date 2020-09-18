Задержанный признался в убийстве девочек-сестёр в Рыбинске. Видео
Подозреваемый в убийстве двух девочек – сестёр в городе Рыбинске Ярославской области Виталий Молчанов признал свою вину в преступлении. Это следует из видео, которое распространил Следственный комитет РФ.
Запись сделана в момент задержания мужчины в Ярославской области. Слышно, как он рассказывает, что совершил убийство в десять часов вечера в состоянии алкогольного опьянения, после того, как выпил «ещё одну бутылку».
Убитых девочек - 9 и 14 лет –днем 15 сентября в своей квартире нашла их мать, когда вернулась с дежурства в больнице. По данным экспертизы, перед убийством сёстры были изнасилованы, отмечает RT.
Подозреваемым сразу был назван сожитель матери убитых - Виталий Молчанов. Только в конце прошлого года он освободился из заключения, которое отбывал за тяжкие преступления, в том числе убийство.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал полмиллиона рублей за информацию, которая бы помогла поймать душегуба. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать это дело в главк СК.
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