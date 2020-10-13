Предполагаемого убийцу четырёх человек в Нижегородской области нашли мёртвым

Подозреваемый в убийстве четырёх человек на автобусной остановке под Нижним Новгородом найден мёртвым, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По имеющимся данным, тело обнаружили в лесополосе рядом с деревней Большеорловское. Молодой человек свёл счёты с жизнью, уточняет РЕН ТВ.

Как сообщали СМИ, 12 октября молодой человек открыл стрельбу из ружья. Погибли трое мужчин, три женщины в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу. Затем стало известно, что одна из раненых скончалась. Как утверждает ряд телеграм-каналов, стрелок – 18-летний Даниил Монахов, который оформил покупку оружия в прошлом месяце. Он якобы хотел расправиться со своей бабушкой – она получила ранения.

