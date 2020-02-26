Правосека Пирожка приговорили к четырем годам колонии
Российский суд приговорил к четырем годам лишения свободы участника запрещенной в России организации «Правый сектор» Игоря Пирожка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.
«Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка, 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор", запрещенной на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности», - говорится в сообщении.
Пирожок признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности). Суд постановил приговорить обвиняемого к четырем годам лишения свободы, которые Игорь Пирожок будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, в течение трех лет Пирожок лишается права на использование сети Интернет и администрирование групп в социальных сетях.
Игорь Пирожок был задержан в апреле 2019 года по подозрению в создании диверсионного отряда. Кроме того, ранее он также был осужден за преступления террористического характера. В частности, за подготовку теракта в спорткомплексе «Олимпийский». Игорь Пирожок также получал сроки за хранение наркотических средств и за изготовление, сбыт и распространение детской порнографии.
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