Правосека Пирожка приговорили к четырем годам колонии

Российский суд приговорил к четырем годам лишения свободы участника запрещенной в России организации «Правый сектор» Игоря Пирожка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

«Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка, 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор", запрещенной на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности», - говорится в сообщении.