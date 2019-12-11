«Правый сектор» открестился от задержанного в Мурманске террориста

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Им оказался 36-летний гражданин России. «Сторонник данной организации готовил террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска», - отметили в ЦОС. По словам оперативников, он был задержан в момент изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Ведется следствие.

Пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский в беседе с НСН опроверг информацию о причастности задержанного к радикальной украинской организации.

«Это чушь и бред! Очередное провокационное заявление ФСБ и Следственного комитета. По лекалам 1937 года любого, кого задерживают по подозрению в терроризме, автоматически причисляют к «правосекам». Причем таким, которых мы никогда в глаза не видели, имен и фамилий которых мы не знаем. А их называют членами нашей организации, ветеранами АТО, которые непонятно как пробрались на территорию России. Это, конечно, полная чушь. Мы видим, как уже шестой год российская пропаганда использует нас в качестве такой страшилки. Мол, вездесущие «правосеки» установили террор в Украине и пытаются это сделать в России. Сами подумайте, зачем нам взрывать какие-то органы власти в Мурманске? Какая нам от этого польза? Политическая? Информационная? Зачем нам это делать? Это полный бред. Сторонники нашей организации, безусловно, есть в России. Но именно сторонники, а не члены партии. Люди, которые сочувствуют событиям на майдане, осуждают оккупацию Крыма, войну в Донецке и Луганске. И любому движению, которое дает отпор путинской России и путинскому режиму», - заявил он.

Позднее ФСБ опубликовала видео задержания готовившего теракт в Мурманске мужчины. На кадрах видно, как сотрудники оперативных органов ведут подозреваемого и сажают в автомобиль.