МВД задержало членов банды, в которую входили силовики

Отмечается, что члены группировки совершали преступления на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области, Красноярского края и некоторых других российских регионов с 1998 года. Главарем банды был бывший российский военнослужащий и сотрудник СОБР, в нее входили порядка 20 человек.

В частности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, среди членов банды были правоохранители, военные и гражданские лица. Она добавила, что лидера группировки и некоторых ее участников задержали в марте-апреле текущего года.

Из восьми злоумышленников, задержанных 6 декабря, двое были действующими сотрудниками правоохранительных органов.

Следствия полагает, что преступники совершали убийства, похищения и разбойные нападения с применением взрывных устройств и огнестрельного оружия. В частности, среди их жертв убитый в 2002 году в подмосковном Одинцово советник министра путей сообщения России, владелец фирмы и его бухгалтер, а также несколько криминальных авторитетов.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали главаря казанской ОПГ «Кинопленка», на счету которой несколько убийств и покушений. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

