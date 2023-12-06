МВД задержало членов банды, в которую входили силовики
Правоохранители задержали восьмерых участников банды, промышлявших тяжкими и особо тяжкими преступлениями на протяжении 20 лет. На счету злоумышленников более чем 30 эпизодов. Об этом сообщило МВД России.
Отмечается, что члены группировки совершали преступления на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области, Красноярского края и некоторых других российских регионов с 1998 года. Главарем банды был бывший российский военнослужащий и сотрудник СОБР, в нее входили порядка 20 человек.
В частности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, среди членов банды были правоохранители, военные и гражданские лица. Она добавила, что лидера группировки и некоторых ее участников задержали в марте-апреле текущего года.
Из восьми злоумышленников, задержанных 6 декабря, двое были действующими сотрудниками правоохранительных органов.
Следствия полагает, что преступники совершали убийства, похищения и разбойные нападения с применением взрывных устройств и огнестрельного оружия. В частности, среди их жертв убитый в 2002 году в подмосковном Одинцово советник министра путей сообщения России, владелец фирмы и его бухгалтер, а также несколько криминальных авторитетов.
Ранее в Ростове-на-Дону задержали главаря казанской ОПГ «Кинопленка», на счету которой несколько убийств и покушений. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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