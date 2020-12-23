Задержаны шесть предполагаемых соучастников националиста Марцинкевича

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД РФ задержали шестерых предполагаемых пособников националиста Максима Марцинкевича (Тесака), подозреваемых в причастности в серии особо тяжких преступлений, включая убийства выходцев из Центрально-Азиатского региона в начале 2000-х годов, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что среди фигурантов – Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин и Семён Токмаков, которым предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.

Расследование преступлений велось на основании видеозаписи, которая появилась в интернете летом 2007 года. По данным следствия, убийство было совершено вблизи города Королёва Московской области с целью пропаганды националистической идеологии.

Следствие утверждает, что непосредственным участником убийства был экс-лидер праворадикальных объединений «Формат 18» и «Реструкт» (запрещены в РФ) Марцинкевич, который также рассказал о других убийствах лиц неславянского происхождения, совершённых совместно с иными участниками нацорганизаций в 2002-2006 годах, и указал места захоронения жертв. В частности, по данным ведомства, в августе 2020 года на территории Гагаринского района Смоленской области на месте, указанном Марцинкевичем, были обнаружены скелетированные останки двух человек с признаками насильственной смерти, личности которых не установлены.

Вместе с тем в сентябре текущего года Марцинкевич, находясь на пересылочном пункте в СИЗО Челябинска, погиб. По данным следствия, националист совершил суицид. Защита и родственники Марцинкевича считают, что он был убит, а показания против его соратников были выбиты в ходе пыток.

По данным СК, бывший лидер организации «Русская цель» Семён Токмаков при задержании оказал вооруженное сопротивление. По информации ведомства, на допросе он сообщил следствию о совершении особо тяжких преступлений с целью пропаганды националистической идеологии и дал показания по факту убийства и расчленения в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения на территории района Гольяново в Москве.

Следствие будет ходатайствовать о заключении всех задержанных под стражу.

В ходе обысков у фигурантов обнаружены и изъяты огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная атрибутика. В настоящее время устанавливаются иные соучастники и другие эпизоды преступной деятельности, а также роль и степень участия каждого фигуранта в совершенных преступлениях.

