Правоохранители пресекли канал поставки мобильных телефонов в московский СИЗО-3
Правоохранители выявили поставщиков мобильных телефонов в столичный следственный изолятор №3 (СИЗО-3). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, сотрудник СИЗО получил взятку от посредника, который передавал заключенным телефоны и комплектующие для них. Работник изолятора пронес их и передал содержащимся в СИЗО за вознаграждение в 20 тысяч рублей.
Выявить преступную схему удалось с помощью отдела собственной безопасности столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний и управления Федеральной службы безопасности столичного региона.
Прокуратура возбудила уголовные дела по статьям «Получение должностным лицом взятки в значительном размере» и «Посредничество во взяточничестве», сообщает РИА ФАН.
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