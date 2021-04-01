Правоохранители пресекли канал поставки мобильных телефонов в московский СИЗО-3

Правоохранители выявили поставщиков мобильных телефонов в столичный следственный изолятор №3 (СИЗО-3). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, сотрудник СИЗО получил взятку от посредника, который передавал заключенным телефоны и комплектующие для них. Работник изолятора пронес их и передал содержащимся в СИЗО за вознаграждение в 20 тысяч рублей.

Выявить преступную схему удалось с помощью отдела собственной безопасности столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний и управления Федеральной службы безопасности столичного региона.

Прокуратура возбудила уголовные дела по статьям «Получение должностным лицом взятки в значительном размере» и «Посредничество во взяточничестве», сообщает РИА ФАН.



