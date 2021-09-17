Пожилая туристка из России скончалась на пляже Кипра
На Кипре скончалась 81-летняя российская туристка, сообщает ТАСС.
По данным полиции, инцидент произошел в приморском поселке Ороклини к северо-востоку от Ларнаки.
Женщина выходила из морской воды на пляж в районе ресторана Gold Fish, но потеряла сознание. Спасатели, находившиеся в 300 метрах от места трагедии, вытащили ее на берег и оказались первую помощь, применив дефибриллятор.
Тем не менее, спасти россиянку не удалось. Она скоропостижно скончалась.
В начале августа в Турции погиб 20-летний российский турист, отправившийся на экскурсию на Принцевы острова. Студента искали почти две недели и обнаружили на острове Бургаз. Рядом с телом россиянина нашли сумку, в которой были его студенческий билет и бумажник.
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