Пожилая туристка из России скончалась на пляже Кипра

На Кипре скончалась 81-летняя российская туристка, сообщает ТАСС.

По данным полиции, инцидент произошел в приморском поселке Ороклини к северо-востоку от Ларнаки.

Женщина выходила из морской воды на пляж в районе ресторана Gold Fish, но потеряла сознание. Спасатели, находившиеся в 300 метрах от места трагедии, вытащили ее на берег и оказались первую помощь, применив дефибриллятор.

Тем не менее, спасти россиянку не удалось. Она скоропостижно скончалась.

В начале августа в Турции погиб 20-летний российский турист, отправившийся на экскурсию на Принцевы острова. Студента искали почти две недели и обнаружили на острове Бургаз. Рядом с телом россиянина нашли сумку, в которой были его студенческий билет и бумажник.

