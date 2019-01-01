Происшествия
Ранее сообщалось, что в Красноярске из-за пожаров было зафиксировано загрязнение воздуха.
Пожары охватили почти 700 тысяч гектаров лесов в Красноярском крае
22 июля22:41
В Красноярском крае зафиксированы 125 лесных пожаров на площади почти 700 тысяч гектаров, сообщает RT.
Ранее сообщалось, что в Красноярске из-за пожаров было зафиксировано загрязнение воздуха.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Горячие новости
- В Крыму объявлена тотальная война перевозчикам-нелегалам
- Гусев: Скорей бы отпустили Мамаева и Кокорина!
- Подросток в Кашире зарезал старшего товарища за критику
- «Отдайте мои деньги!». Сумасшедшая разгромила офис Сбербанка. Видео
- Соловьев объяснил вид на жительство в Италии