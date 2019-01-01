Происшествия

Пожары охватили почти 700 тысяч гектаров лесов в Красноярском крае

22 июля22:41

В Красноярском крае зафиксированы 125 лесных пожаров на площади почти 700 тысяч гектаров, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в Красноярске из-за пожаров было зафиксировано загрязнение воздуха.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Лесные ПожарыКрасноярский Край