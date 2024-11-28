Пожарный поезд направлен для тушения возгорания на предприятии в Подмосковье
Пожарный поезд направлен в подмосковный Климовск для тушения серьёзного возгорания на местном производственном предприятии. Как сообщили в МЧС, пожар возник в помещении по выпуску и хранению лакокрасочных изделий, а также мебели.
Огонь бушует на площади не менее одной тысячи трёхсот квадратных метров. Пожар тушат более 60 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», информация о возможных пострадавших на пожаре пока не поступала. Климовск — микрорайон города Подольска в Московской области. В 1977—2015 годах имел статус города областного подчинения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru