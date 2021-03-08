Пожарные оценили площадь пожара в Астраханском заповеднике
Площадь возгорания в Астраханском государственном заповеднике оценивается в 8,5 га, сообщает пресс-служба спасательно-пожарной службы Астраханской области.
В сообщении говорится, что работы по локализации пожара продолжаются, при этом борьбу с огнём осложняет сильный ветер.
В ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что вечером 7 марта на территории Трехизбинского участка ФГБУ «Астраханский государственный Заповедник» было зафиксировано горение камыша.
Утром 8 марта к месту происшествия была направлена дополнительная группировка в количестве 19 человек и 4 единиц техники. В ведомстве отметили, что основной задачей являются защита кордона заповедника и недопущение перехода огня на населенные пункты.
Ранее в ХМАО пожар возник в акватории реки Обь под Нижневартовском, сообщает Ura.ru. Предварительной причиной ЧП стала авария на подводном трубопроводе.
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