Пожарные оценили площадь пожара в Астраханском заповеднике

Площадь возгорания в Астраханском государственном заповеднике оценивается в 8,5 га, сообщает пресс-служба спасательно-пожарной службы Астраханской области.

В сообщении говорится, что работы по локализации пожара продолжаются, при этом борьбу с огнём осложняет сильный ветер.

В ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что вечером 7 марта на территории Трехизбинского участка ФГБУ «Астраханский государственный Заповедник» было зафиксировано горение камыша.

Утром 8 марта к месту происшествия была направлена дополнительная группировка в количестве 19 человек и 4 единиц техники. В ведомстве отметили, что основной задачей являются защита кордона заповедника и недопущение перехода огня на населенные пункты.

Ранее в ХМАО пожар возник в акватории реки Обь под Нижневартовском, сообщает Ura.ru. Предварительной причиной ЧП стала авария на подводном трубопроводе.

