Пожарные локализовали возгорание на пилораме в Нижегородской области
Пожар на пилораме в Нижегородской области удалось локализовать на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по области.
Возгорание произошло на пилораме по улице Центральной в деревне Кулагино. Огонь захватил площадь 900 квадратных метров, пожарным удалось установить над ним контроль к 20:02 по московскому времени.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В ликвидации пожара участвуют 22 человека и пять единиц техники, включая восемь человек и две единицы техники от МЧС
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