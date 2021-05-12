Пожарные локализовали возгорание на пилораме в Нижегородской области

Пожар на пилораме в Нижегородской области удалось локализовать на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по области.

Возгорание произошло на пилораме по улице Центральной в деревне Кулагино. Огонь захватил площадь 900 квадратных метров, пожарным удалось установить над ним контроль к 20:02 по московскому времени.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В ликвидации пожара участвуют 22 человека и пять единиц техники, включая восемь человек и две единицы техники от МЧС

