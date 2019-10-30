Пожарная машина протаранила автобус в Томске. Видео

Не менее 12 человек получили травмы в Томске в результате дорожной авари с участием рейсового автобуса, пожарной машины и легковой машины. Такие данные приводит региональный департамент здравоохранения.

Как передаёт RT, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в областном центре на проспекте Мира. Пожарный автомобиль врезался в бокк автобуса. Причём, машина экстренной службы спешила на вызов с включёнными проблесковыми маячками. Ещё один участник этой аварии - легковой Nissan.

Все пострадавшие, включая двоих детей, госпитализированы, сообщает РЕН ТВ. Состояние двух человек врачи оценивают как тяжелое. На месте ЧП одновременно работали шесть бригад скорой помощи. Очевидцы выкладывают в сеть видео ДТП.