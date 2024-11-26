Пожар возник в ресторане на Страстном бульваре в центре Москвы

Пожар возник в ресторане в центре Москвы. Огонь охватил помещение заведения общественного питания на первом этаже жилого дома, расположенного на Страстном бульваре.

Как сообщили в столичном главке МЧС, пожарные оперативно справились с открытым горением. Возгорание локализовано на площади около 45 квадратных метров.

Сейчас сотрудники МЧС вскрывают перекрытия с целью не допустить тления и повторное возгорания. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», данных о пострадавших не поступало. По последним данным, пожар полностью ликвидирован.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РесторанМоскваПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры