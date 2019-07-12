Пожар возник в крупнейшем в РФ архиве литературы и искусства. Видео
Площадь пожара в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве возросла в 15 раз, однако пожарные уже сумели локализовать огонь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как выяснилось, загорелись стеллажи с документами на четвертом этаже. Как отмечает Газета.ру, из здания РГАЛИ были эвакуированы около ста человек. Сведений о пострадавших пока не поступало.
РГАЛИ — самое крупное в России хранилище, где содержатся материалы по истории отечественного искусства. Оно расположено на севере Москвы, в Войковском районе.
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