Происшествия

Пожар возник в крупнейшем в РФ архиве литературы и искусства. Видео

12 июля15:26

Площадь пожара в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве возросла в 15 раз, однако пожарные уже сумели локализовать огонь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как выяснилось, загорелись стеллажи с документами на четвертом этаже. Как отмечает Газета.ру, из здания РГАЛИ были эвакуированы около ста человек. Сведений о пострадавших пока не поступало.

РГАЛИ — самое крупное в России хранилище, где содержатся материалы по истории отечественного искусства. Оно расположено на севере Москвы, в Войковском районе.

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Фото: Министерство культуры РФ
ТЕГИ:Архивные ДокументыПожар