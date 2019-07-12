Пожар возник в крупнейшем в РФ архиве литературы и искусства. Видео

Как выяснилось, загорелись стеллажи с документами на четвертом этаже. Как отмечает Газета.ру, из здания РГАЛИ были эвакуированы около ста человек. Сведений о пострадавших пока не поступало.

РГАЛИ — самое крупное в России хранилище, где содержатся материалы по истории отечественного искусства. Оно расположено на севере Москвы, в Войковском районе.

