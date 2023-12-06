Пожар возник в консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге. Видео

Огонь возник в здании государственной консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, информирует городское управление МЧС. Пожар зафиксирован на первом этаже.

Организована эвакуация людей из здания консерватории на Театральной площади. Площадь пожара уточняется. Петербургская консерватория была закрыта на комплексный ремонт в 2014 году.

Первоначальный план предусматривал завершение работ через три года, однако сроки пришлось несколько раз переносить. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в октябре этого года стало известно, что новое окончание работ запланировано на 2024 год.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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